WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

27.03.2026 08:58:38

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

