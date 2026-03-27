Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
27.03.2026 08:58:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
27.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
27.03.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)