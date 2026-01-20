Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
20.01.2026 08:19:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Ziel 42 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf zwei Prozent unter den Marktkonsens. Er rechnet mit einem mauen ersten Quartal der Jenaer. Die Bewertung der Aktien liege zwar historisch eher am unteren Ende. Das passe aber zum langsameren Wachstumstempo./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|06:52
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|35,86
|-4,88%