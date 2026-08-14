Douglas Aktie

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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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14.08.2026 08:04:39

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Douglas auf 'Sell' - Ziel 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025/26 hätten die Herausforderungen auf dem europäischen Markt für Kosmetik und Körperpflege unterstrichen, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. In den wichtigsten Regionen Deutschland, Niederlande und Frankreich sei es im Vorjahresvergleich abwärts gegangen. Zudem verschiebe sich der Schwerpunkt weiter in das weniger profitable Online-Geschäft. Edwards wies zudem darauf hin, dass die Marktanteile im klassischen Ladengeschäft sinken./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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