EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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14.07.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 200 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton kürzte seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Das Geschäft mit KI-Brillen, das zuletzt für die anziehende Dynamik verantwortlich gewesen sei, stehe nun vor drei Problemen: deutlich höheren Vergleichshürden, intensiverem Wettbewerb und einer möglichen Veränderung des Geschäftsmodells durch eine günstige Smart-Brillenlinie mit Meta./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 05:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:30 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
02.07.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 164,55 -2,55% EssilorLuxottica

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