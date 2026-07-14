EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
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14.07.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 200 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton kürzte seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Das Geschäft mit KI-Brillen, das zuletzt für die anziehende Dynamik verantwortlich gewesen sei, stehe nun vor drei Problemen: deutlich höheren Vergleichshürden, intensiverem Wettbewerb und einer möglichen Veränderung des Geschäftsmodells durch eine günstige Smart-Brillenlinie mit Meta./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 05:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:30
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:30
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|164,55
|-2,55%