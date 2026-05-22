LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
22.05.2026 09:19:39
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel auf 13 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LANXESS von 21 auf 13 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser stellte den Preisauftrieb durch die Verwerfungen des Nahost-Kriegs infrage und betonte anhaltende Bilanzrisiken beim Chemiekonzern. Ihre Hochstufung auf "Neutral" im Februar habe auf Besserung des US-Geschäfts gesetzt, so die Expertin am Freitag. Dann hätten aber durch den Krieg die globalen Preise für Energie und Chemieprodukte das Regiment übernommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten, wenn überhaupt, nur geringe Anzeichen geboten, dass Lanxess von höheren Preisen profitiere. Und der Ausblick für das operative Ergebnis im zweiten Quartal liege um 10 Prozent unter dem Konsens und sogar um 37 Prozent unter ihrer Schätzung, so Fraser. Aus ihrer Sicht hat der Krieg die Risiken erhöht, ohne dafür echte Margenchancen zu bieten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:02 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
12:27
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen (finanzen.at)
09:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro (dpa-AFX)
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
09:19
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel auf 13 Euro (dpa-AFX)
21.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
21.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
21.05.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu LANXESS AG
|08:11
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:11
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|08.05.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:25
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|LANXESS AG
|17,09
|-1,56%
