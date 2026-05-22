LANXESS Aktie

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

22.05.2026 09:19:39

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel auf 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LANXESS von 21 auf 13 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser stellte den Preisauftrieb durch die Verwerfungen des Nahost-Kriegs infrage und betonte anhaltende Bilanzrisiken beim Chemiekonzern. Ihre Hochstufung auf "Neutral" im Februar habe auf Besserung des US-Geschäfts gesetzt, so die Expertin am Freitag. Dann hätten aber durch den Krieg die globalen Preise für Energie und Chemieprodukte das Regiment übernommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten, wenn überhaupt, nur geringe Anzeichen geboten, dass Lanxess von höheren Preisen profitiere. Und der Ausblick für das operative Ergebnis im zweiten Quartal liege um 10 Prozent unter dem Konsens und sogar um 37 Prozent unter ihrer Schätzung, so Fraser. Aus ihrer Sicht hat der Krieg die Risiken erhöht, ohne dafür echte Margenchancen zu bieten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:02 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu LANXESS AG

mehr Analysen
08:11 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:25 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08.05.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 LANXESS Sell UBS AG
LANXESS AG 17,09 -1,56% LANXESS AG

