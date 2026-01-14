A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

14.01.2026

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Sinkende Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13300 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025, wie er am Mittwoch in seiner Branchenanalyse schrieb. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen. Das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sieht Creuset ein Fünftel unter Vorjahresniveau und 2027/28 dürfte es weiter abwärts gehen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker

