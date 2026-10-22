A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

A.P. Moeller - Maersk A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 11:19:40

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Ziel bleibt 18000 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von A.P. Moller-Maersk bei einem unveränderten Kursziel von 18000 dänischen Kronen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Besser könne es für die Container-Reedereien zunächst nicht mehr werden, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe stark und die Gewinnerwartungen dürften mit Blick auf die Frachtraten noch einige Quartale lang anziehen. Die meisten Gründe für die knappen Ressourcen seien allerdings temporär. Ein mauer Kapazitätsausbau, durch Klima und Geopolitik bedingte Verwerfungen und der Aufbau von US-Lagerbeständen dürften als Triebfedern langsam abnehmen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:04 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

mehr Analysen
12.10.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 3 047,00 -0,59% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen