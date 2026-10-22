A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
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22.10.2026 11:19:40
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Ziel bleibt 18000 Kronen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von A.P. Moller-Maersk bei einem unveränderten Kursziel von 18000 dänischen Kronen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Besser könne es für die Container-Reedereien zunächst nicht mehr werden, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe stark und die Gewinnerwartungen dürften mit Blick auf die Frachtraten noch einige Quartale lang anziehen. Die meisten Gründe für die knappen Ressourcen seien allerdings temporär. Ein mauer Kapazitätsausbau, durch Klima und Geopolitik bedingte Verwerfungen und der Aufbau von US-Lagerbeständen dürften als Triebfedern langsam abnehmen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:04 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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