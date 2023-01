ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Totalenergies auf 'Neutral' und Ziel auf 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat TotalEnergies in einem Ausblick auf das vierte Quartal 2022 aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 73 Euro gesenkt. Die Aktie der französischen Öl - und Gasgesellschaft habe in den vergangenen Monaten im Vergleich zu den anderen von ihm abgedeckten Werten überdurchschnittlich zugelegt und verfüge nun über einen Bewertungsaufschlag von 27 Prozent, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Studie zu großen Ölkonzernen. Angesichts der zuletzt negativen Dynamik auf dem Gasmarkt, in dem Totalenergies stark engagiert sei, müsse diese Prämie aber hinterfragt werden./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

