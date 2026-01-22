adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
22.01.2026 11:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
22.01.26
|DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|21.01.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|15.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,80
|-2,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.