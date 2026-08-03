adidas Aktie
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03.08.2026 16:19:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas von 185 auf 180 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem starken, von der Fußball-WM getriebenen Wachstum machten sich Anleger bei dem Sportartikelkonzern weiterhin Sorgen um die spätzyklischen Branchentrends und die Marketingaktivitäten der Konkurrenz, schrieb Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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