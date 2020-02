ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Airbus auf 171 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Zahlen von 186 auf 171 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Analyst Chris Hallam ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die Jahresresultate und den Ausblick auf das Jahr 2020 in sein Modell für den Flugzeugbauer einfließen. Letzterer habe gemeinsam mit den Barmittelzufluss-Zielen für 2021 im Mittelpunkt gestanden./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 23:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben