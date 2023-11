ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für AMD auf 125 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) von 137 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Chip-Herstellers auf das vierte Quartal bleibe leicht hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Marktanteilsgewinne im Server-Geschäft und die Dynamik im Segment Datenzentren sprächen jedoch für die Aktie./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 12:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

