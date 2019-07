ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für BASF auf 61 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF nach schwachen Quuartalszahlen und einer Gewinnwarnung von 71 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die enttäuschenden Kennziffern des Chemiekonzerns habe sie ihre Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2019 bis 2021 reduziert, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate für das zweite Halbjahr dürften noch schlechter als jene für die erste Jahreshälfte ausfallen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 22:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben