ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Beiersdorf auf 102 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 103 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach diesen habe er die Annahmen für den Gewinn je Aktie des Konsumgüterherstellers für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seiner grundsätzlichen Einschätzung der Aktie ändere sich jedoch nichts./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 18:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------