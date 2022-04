ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Biontech auf 255 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech (BioNTech (ADRs)) von 299 auf 255 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dank des Auftragsbooms zum Jahresende habe der Impfstoffhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal 2021 getoppt, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine kurzfristigen Prognosen steigen, langfristig sieht er aber Unsicherheiten. Damit begründet er die Kurszielsenkung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 10:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------