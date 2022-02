ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Delivery Hero auf 150 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero von 195 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Quartalsbericht dürfte Einblicke in die Gewinnentwicklung des Essenslieferanten geben und könne die Grundlage für eine Kurserholung bieten, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Verlustprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 erhöhte der Experte aber deutlich./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben