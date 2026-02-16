Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
16.02.2026 13:00:42
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 263 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:01
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|215,10
|-1,65%
