Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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14.05.2026 08:42:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner stehen weiter auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochabend im Resümee des ersten Quartals etwas an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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