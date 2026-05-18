ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Douglas auf 10,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe maue Wachstumsfortschritte in einem schwierigen Umfeld offenbart, schrieb Richard Edwards am Freitagabend. Er kappte seine operativen Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:02 / BST

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