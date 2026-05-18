Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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18.05.2026 11:14:39
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Douglas auf 10,50 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe maue Wachstumsfortschritte in einem schwierigen Umfeld offenbart, schrieb Richard Edwards am Freitagabend. Er kappte seine operativen Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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