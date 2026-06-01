FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
01.06.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Fedex auf 375 Dollar - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FedEx von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von FedEx Freight an. Die Anleger dürften das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur optimistisch sehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
18:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
16:02
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start leichter (finanzen.at)
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Fedex auf 375 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
28.05.26