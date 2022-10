ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 36 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials (HeidelbergCement) von 51 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Pierre de Fraguier rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie zur Baustoffbranche mit massiv sinkenden Bauinvestitionen. Er stampft seine Ergebnisschätzungen bis 2026 im Schnitt um 19 Prozent ein. In vergangenen Rezessionen habe der Abschwung im Bau nach etwa zwei Jahren seinen Tiefpunkt erreicht. Bei sinkenden Hausverkäufen sieht de Fraguier auch den Renovierungsbereich betroffen, besonders schlimm werde es allerdings für Zementhersteller. Im bisherigen Jahresverlauf besonders gut gelaufene Holcim empfiehlt er zum Verkauf. Mit "Buy" stuft er nur noch Sika und Kingspan ein./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 23:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

