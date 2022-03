ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Infineon auf 42,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 52,50 auf 42,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des derzeit unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds überprüfte Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen für Werte aus der europäischen Technologiebranche. Im Chipbereich geht er selektiv vor, die Abhängigkeit von der Ukraine und Russland sei hier gering. Die Kursziele für Infineon und STMicro senkte er aber und verwies auf die zuletzt rückläufige Branchenbewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 21:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------