ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für LVMH auf 992 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach vorläufigen Quartalszahlen von 1000 auf 992 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum von 3 Prozent habe ihrer Prognose und der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe der Luxusgüterkonzern eine solide Performance abgeliefert./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 22:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

