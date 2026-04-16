Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
16.04.2026 14:48:39
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 66 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|53,60
|-1,90%
|53,60
|-1,90%
