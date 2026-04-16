WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

16.04.2026 14:48:39

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 66 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

16.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 53,60 -1,90% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
