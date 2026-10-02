Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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02.10.2026 12:19:39
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nike auf 30 Dollar - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 38 auf 30 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 habe sehr deutlich unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Brooke Roach in der am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Bericht zum Auftaktquartal. Die mittelfristigen Gewinnaussichten stünden im Fokus angesichts zunehmenden Drucks auf die Bereiche Nike Sportswear, Jordan Brand und das China-Geschäft. Roach kappte die Schätzungen bis ins Geschäftsjahr 2029 massiv./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:15 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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