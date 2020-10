ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für SAP auf 160 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 165 auf 160 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Softwarekonzern dürfte auf dem anstehenden Kapitalmarkttag höhere Investitionen ankündigen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb werde das mittelfristige Margenziel der Walldorfer wohl erst anderthalb Jahre später erreicht. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 leicht nach unten./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 07:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben