ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Snap auf 80 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Snap von 90 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Social-Media-Konzerns habe bereits auf den Gegenwind hingedeutet, der der gesamten Branche wegen der sinkenden Marketingbudgets der Kunden und Apples neuen Datenschutzrichtlinien kurzfristig bevorstehe, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Erwartungen für Snap, längerfristig sieht er das Unternehmen aber als Gewinner vieler branchenspezifischer Themen./tav/ajx

