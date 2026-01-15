Springer Nature Aktie

Springer Nature für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 14:19:38

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Springer Nature

mehr Nachrichten

Analysen zu Springer Nature

mehr Analysen
15.01.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Springer Nature 18,16 -1,94% Springer Nature

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:29 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen