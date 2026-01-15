Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
|
15.01.2026 14:19:38
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Springer Nature
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12.01.26
|EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, Kauf (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, buy (EQS Group)
|
12.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Springer Nature
|15.01.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|18,16
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.