WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

29.01.2026 14:21:18

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 420 auf 405 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Marge des vierten Quartals sei höher als erwartet gewesen, schrieb Mark Delaney am Donnerstag. Die Themen Autonomes Fahren und KI blieben im Fokus, gerade angesichts stark steigender Investitionen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

