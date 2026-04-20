Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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20.04.2026 12:04:39
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Volkswagen auf 97 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen für Porsche AG und Traton./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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