ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Zalando auf 35 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das konjunkturelle Umfeld trübe sich ein und die Verbraucher gingen mit Vorsicht in den Herbst, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte die Wachstumsrate für das Bruttowarenvolumen des Online-Bekleidungshändlers für das laufende Jahr von 2,2 auf 0,7 Prozent. Zudem senkte er die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 18:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

