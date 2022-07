ANALYSE-FLASH: Goldman startet DWS mit 'Neutral' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der DWS (DWS Group GmbHCo) unter einem neuen Analysten mit einem Kursziel von 29 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Analyst Oliver Carruthers startete in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Bewertung von fünf europäischen Fondsgesellschaften. Im schwächeren Marktumfeld rückten ihre Profitabilität und Investitionen in mittelfristige Wachstumsbereiche wie beispielsweise passive Investments stärker in den Fokus, so der Experte. Sein Favorit unter diesem Aspekt ist Amundi. Aber auch Papiere der Man Group empfiehlt er zum Kauf./ag/gl

