HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
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06.10.2026 12:04:39
ANALYSE-FLASH: Goldman startet Hensoldt mit 'Neutral' - Ziel 85 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HENSOLDT mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungselektronikkonzern biete eine fokussierte Investmentmöglichkeit in die zunehmenden europäischen Rüstungsausgaben mit etablierten Positionen in seinen Geschäftsbereichen, schrieben die Analysten in ihrer Ersteinschätzung vom Dienstag. Die Bewertung der Aktie spiegele indes ein im Großen und Ganzen ausgewogenes Chancen-Risiken-Verhältnis wider./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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