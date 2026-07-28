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Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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28.07.2026 11:49:38

ANALYSE-FLASH: Goldman startet Talanx mit 'Buy' - Ziel 137 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Talanx mit "Buy" und einem Kursziel von 137 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem sich abschwächenden Markt zählten die Aktien des deutschen Versicherers zu seinen bevorzugten Branchenwerten, schrieb Andrew Baker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Talanx biete eine weltweit diversifizierte Ertragsstruktur, und die Papiere seien recht anspruchslos bewertet./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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