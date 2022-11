ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 19,60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) nach Daten des US-Marktforschers FTR auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine starke Entwicklung der US-Bestellungen von Anhängern und Aufliegern hervor. Dies sei eine gute Nachricht zu einem Zeitpunkt, an dem die Nutzfahrzeugbauer ihre Produktion für 2023 planen. Die SAF-Aktie sei derzeit anspruchslos bewertet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 08:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2022 / 08:18 / MEZ

