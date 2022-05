ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt (Sixt SE St) auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Für den Sommer deute sich eine starke Reisesaison an und der Autovermieter dürfte deutlich von der Nachfrageerholung profitieren, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz aktueller Lieferengpässe dürfte der Konzern in der Lage sein, für die wichtige Saison ein erstklassiges Angebot zusammenzustellen./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 08:18 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 08:22 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------