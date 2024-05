ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB lässt Redcare auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Kurzfristige Unsicherheit um die Adaption der NFC-Technik habe einen Kursrutsch ausgelöst, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anlagestory rund um das E-Rezept sei aber voll intakt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2024 / 08:15 / MESZ

