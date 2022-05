ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Indus Holding auf 'Hold' - Ziel 28 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Indus Holding (INDUS) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 28 Euro gesenkt. Nach einem durchwachsenen ersten Quartal könnte der Gegenwind sogar noch zunehmen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an das schwächere Automotive-Geschäft und nachlassende Dynamik im Baubereich an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:27 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:27 / MESZ

