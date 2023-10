ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Vitesco auf 'Hold' - Ziel 105 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Vitesco (Vitesco Technologies) aufgrund des Schaeffler-Übernahmeangebots von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 105 Euro belassen. Nach dem rasanten Kursanstieg in Reaktion auf die Kaufofferte berge die Aktie des Autozulieferers nur noch unzureichendes Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Christian Glowa die Abstufung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Transaktion zustande kommt, da Schaeffler bereits 49,9 Prozent der Vitesco-Papiere besitzt und damit ein mögliches höheres Gegenangebot unwahrscheinlich erscheint./edh//ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 08:31 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 08:31 / MESZ

