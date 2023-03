ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet Steico mit 'Buy' - Ziel 75 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Bewertung der Papiere von Steico beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" aufgenommen. Weil die Uhr des Klimawandels ticke, drängten Deutschland und die EU auf eine drastische Reduktion der Treibhausgas-Emissionen, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Zentrum der Maßnahmen stünden Häuser und der Hausbau. Dieses Segment stoße mehr als 30 Prozent der CO2-Emissionen aus und stehe zugleich für 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland. Steico als Hersteller von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen sei in diesem Umfeld eine starke Anlagemöglichkeit./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 07:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 07:52 / MEZ

