ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 21 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat Aareal Bank von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 32 auf 21 Euro gesenkt. Die beiden Immobilienfinanzierer Pfandbriefbank und Aareal Bank seien vom Ausverkauf im Zuge der Corona-Krise hart getroffen worden, doch so schlecht, wie es den Anschein habe, sei die Situation nicht, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viel hänge ab von der Art der Immobilien, die finanziert würden. Hotels seien kurzfristig gewiss ein Risiko, größere Sorgen bereiteten ihm aber Einkaufsläden und Büros. Die Deutsche Pfandbriefbank zieht er weiterhin der Aareal Bank vor./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 13:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 02:15 / GMT