ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Bilfinger auf 'Buy' und Ziel auf 37 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat Bilfinger (Bilfinger SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 37 Euro angehoben. Analyst Christoph Dolleschal riet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, den Kursrutsch in Reaktion auf das Effizienzprogramm zum Einstieg zu nutzen. Damit könnte die operative Ergebnismarge nun auf die angestrebten 5 Prozent gesteigert werden. Dolleschal hob seine Schätzungen an./ag/tih

