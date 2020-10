ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Krones auf 'Buy' - Ziel hoch auf 67 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat KRONES von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 67 Euro angehoben. Der Auftragseingang des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen dürfte sich im dritten Quartal stark erholt haben, womit das Schlimmste durchgestanden sein sollte, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Durch weitere Restrukturierungen könne sich die Lage weiter aufhellen und die Margen in den nächsten drei Jahren könnten deutlich gesteigert werden. Krones-Papiere seien der Entwicklung am Aktienmarkt seit Mai deutlich hinterhergelaufen, nun aber könnte wieder mehr Dynamik in den Kurs kommen./ajx/ag

