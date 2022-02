ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 90 Euro angehoben. Preismix und Durchschhnittsertrag seien bereits jetzt imposant, und die Stuttgarter dürften den "Luxusnarrativ" auf dem Kapitalmarkttag noch stärker betonen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Eckdaten. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen an./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 04:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben