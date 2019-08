ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Nordex auf 'Hold' - Ziel 10,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Nordex aus Bewertungsgründen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 10,20 Euro belassen. Seit einer Branchenveranstaltung Anfang April sei die Aktie des Windturbinenherstellers um 35 Prozent gefallen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung des Turbinengeschäfts erscheine nun eher im Rahmen der Branche, was die Aktie stütze. Ungeachtet des wohl schwachen zweiten Quartals und der Risiken für das zweite Halbjahr verringere die Auftragspipeline die Risiken für eine positive operative Marge (Ebit) im kommenden Jahr./gl/zb

