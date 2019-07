ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Siemens Healthineers auf 'Hold' und Ziel auf 41 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Siemens Healthineers vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 41 Euro gesenkt. Ähnlich wie in den vorangegangenen Quartalen dürfte auch im abgelaufenen Geschäftsquartal der guten Entwicklung bei bildgebenden Verfahren ein schwaches Diagnostikgeschäft gegenüber stehen und auf der Stimmung lasten, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Medizintechnikkonzern dürfte sein Margenziel knapp verfehlen, und auch die Ziele für das Labordiagnostiksystems Atellica erschienen zu ehrgeizig. Latz senkte seine Schätzungen und sieht auf dem hohen Bewertungsniveau nur ein begrenztes Kurspotenzial für die Aktie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 01:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------