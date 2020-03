ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Auf den ersten Blick lese er aus den Resultaten, dass sich die Erholung im Brief- und Paketgeschäft bestätigt, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neu seien der höhere Dividendenvorschlag und der erhöhte Ausblick für den Free Cashflow, der aber den Erwartungen entspreche./tih/zb

