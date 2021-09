ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 21,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach dem Rückzug aus den Niederlanden und der Aufstockung des Anteils an der US-Tochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Angesichts eines Abschlags von einem Fünftel auf den Schlusskurs von T-Mobile US sei das Geschäft vorteilhaft für den Bonner Konzern, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bedenken von Investoren hinsichtlich einer Verwässerung entschärfe das Management zudem mit dem Hinweis auf mögliche Aktienrückkäufe./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 04:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 04:00 / ET

