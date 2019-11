ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon (EON SE) nach den Neunmonatszahlen des Versorgers auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Sie seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für die Nettoverschuldung./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2019 / 02:50 / ET