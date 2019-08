ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 86,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) auf "Hold" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Die Düsseldorfer hätten die Erwartungen im zweiten Quartal verfehlt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gründe lägen in schwachen Volumina im Klebstoffgeschäft und dem Abbau von Lagerbeständen im Bereich Schönheitspflege in China. Dieser Trend dürfte sich im Rest des Jahres fortsetzen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 03:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2019 / 00:00 / ET